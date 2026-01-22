Луна и Солнце рассудили иначе: почему священники будут праздновать Пасху порознь

После редкого совпадения дат в 2025 году, когда православные и католики отмечали Пасху 20 апреля, в 2026 году праздник пройдет в разные дни. Это связано с использованием разных календарных систем: православная церковь применяет юлианский календарь для расчета, а католическая — григорианский, сообщает altapress.

Согласно пасхалии — системе расчета, основанной на циклах Луны и Солнца, в 2026 году католики отметят Воскресение Христово 5 апреля. Православная Пасха выпадет на 12 апреля. Следующее совпадение дат, по расчетам, произойдет только в 2028 году.

В 2025 году одновременное празднование представителями разных конфессий подчеркивалось как важный символ единства в основах христианской веры.

