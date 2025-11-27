В одном из многоквартирных домов на улице Большевистской в Новосибирске произошел тревожный инцидент. Местные жители обнаружили рядом с лифтом оставленный без присмотра сверток, внутри которого находилась пачка банкнот и угрожающая записка, передает Царьград .

Сообщение, оставленное анонимом, гласило: «Если ты это читаешь, значит, ты умер». Находка немедленно была передана службе безопасности здания. Специалисты осмотрели подозрительный предмет и исключили наличие в нем взрывчатых веществ.

Несмотря на это, обстоятельства происхождения денег остаются невыясненными. Ранее в подмосковном Красногорске был зафиксирован случай, когда ребенок получил тяжелые травмы рук, подобрав на улице замаскированную под денежную купюру мину-ловушку.

Ранее сообщалось о том, что Лондон «заберет» Зеленского, несмотря на коррупцию.