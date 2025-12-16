Массовая эвакуация после трагедии: почему тысячи учеников в Одинцово ушли с уроков досрочно

Трагический инцидент в школе элитного поселка Горки-2 привел к масштабным последствиям для всей системы образования Одинцовского городского округа. После нападения ученика администрация разрешила досрочно завершить занятия для тысяч школьников в других учебных заведениях территории, пишет портал REGIONS.

По официальным данным, предоставленным пресс-службой МВД по Московской области, учащийся 9-го класса пронес в здание холодное оружие. В ходе последовавшего нападения он ранил сотрудника охраны и применил газовый баллончик. В результате трагедии также погиб 10-летний ребенок.

После ЧП всех учащихся оперативно эвакуировали из здания школы в безопасное место — расположенный поблизости спортивный комплекс. Как сообщают родители в социальных сетях, руководство округа в связи с произошедшим приняло решение отпустить учеников многих других школ с занятий, чтобы обеспечить их безопасность и снизить психологическую нагрузку.

В настоящее время на месте происшествия продолжается работа правоохранительных органов и экстренных служб, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее Мизулина заявила о «настоящей героине» — учительнице, укрывшей школьников в Одинцово.