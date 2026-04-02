«Цель — повысить напряженность»: в МВД назвали недостоверными слухи о проверках мессенджеров у россиян

Сотрудники полиции не проводят проверки телефонов граждан на наличие VPN-сервисов и мессенджеров. Распространяемую в ряде Telegram-каналов информацию об этом в МВД назвали недостоверной. По заявлению киберполиции, такие посты публикуются с целью искусственно повысить социальную напряженность. Об этом пишет Lenta.ru.

В ведомстве подчеркнули, что никаких осмотров мобильных устройств россиян не осуществляется. Само по себе использование VPN-сервисов не противоречит российскому законодательству и не влечет правовой ответственности. Однако запрещена реклама способов обхода ограничений доступа к противоправному контенту — подобные интернет-ресурсы блокируются на законных основаниях.

В МВД также предупредили граждан о потенциальных рисках, связанных с применением VPN. Бесплатные и малоизвестные сервисы могут увеличивать вероятность утечки персональных данных. Тем не менее, еще раз подчеркнули в министерстве, использование любых VPN-сервисов само по себе не является правонарушением.

