Мизулина заявила о «настоящей героине» — учительнице, укрывшей школьников в Одинцово

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в комментарии оценилa поступок педагогa, который защитил школьников во время нападения в подмосковном Одинцово. По ее словам, речь идет о «настоящей героине» — учительнице начальных классов Успенской средней школы.

Инцидент произошел в поселке Горки‑2 Одинцовского городского округа в элитной Успенской средней общеобразовательной школе: ученик с камерой на шлеме напал на людей, применив холодное оружие. По сообщениям, один ребенок погиб.

Очевидцы и свидетельства указывают, что классный руководитель четвёртого класса оперативно среагировала: она спрятала детей в кабинете на первом этаже, закрыла дверь изнутри, выключила свет и приказала не шуметь.

Далее учительница эвакуировала детей наружу через окно первого этажа — действовала быстро и самостоятельно. По словам второклассника, «как только раздались крики в коридоре, учительница закрыла дверь в класс изнутри, выключила свет и велела не шуметь». Некоторые дети выбежали на мороз без верхней одежды, их тут же укутали взрослые.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе установят обстоятельства нападения на школьников.