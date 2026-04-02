Рэпер Machine Gun Kelly показал, как проводит время с годовалой дочкой от Меган Фокс

Рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер), несмотря на блокировку со стороны бывшей возлюбленной Меган Фокс, продолжает радовать поклонников снимками с их годовалой дочерью Сагой Блейд, пишет Hello! Russia. Музыкант опубликовал серию редких кадров, на которых запечатлен с годовалой дочкой и ее старшей сводной сестрой.

Судя по свежим публикациям, малышка проводит с отцом много времени. В конце марта папарацци заметили их у супермаркета в Калабасасе — рэпер катал малышку в тележке.

Ранее в галерею попали снимки из парков развлечений, с детских площадок, домашних посиделок и даже с Рождества. Особое внимание привлекли фото, где девочка позирует вместе со старшей сводной сестрой — дочерью MGK от бывшей девушки Эммы Кэннон.

На пост мгновенно отреагировали звездные друзья музыканта: Пэрис Хилтон, Сидни Суини и голливудские селебрити.

Тем временем отношения MGK с Меган Фокс остаются загадкой. Пара рассталась, но, по слухам, сохранила дружескую связь. Однако недавно Меган заблокировала экс-жениха в соцсети — это случилось после того, как он оставил комментарии под ее новыми фото.

«Рад, что у меня есть твой номер телефона, рад, что у нас родился ребенок», — написал музыкант.

Видимо, эти слова не пришлись по душе актрисе. Сама Меган пока никак не комментирует ни блокировку, ни трогательные кадры MGK с их дочерью.

Ранее папарацци впервые за долгое время запечатлели Брюса Уиллиса с улыбкой в Лос-Анджелесе.