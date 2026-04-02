Прием заявок в загородные лагеря Подмосковья стартовал: доступны свыше 120 загородных лагерей

Летом 2026 года подмосковные подростки смогут провести каникулы с пользой — в регионе начался прием заявок в загородные лагеря. Среди самых популярных направлений отдыха по-прежнему военно-патриотические смены. Какие новые программы подготовили для школьников в предстоящий сезон — в материале REGIONS.

На пике популярности

По данным Министерства социального развития Московской области, этим летом в регионе откроют более тысячи площадок для детского отдыха, оздоровления и развития. В их числе — дневные лагеря при школах и спортучреждениях, палаточные кемпинги и свыше 120 загородных лагерей.

По информации ведомства, военно-патриотические лагеря уже не первый год набирают обороты. Форматы самые разные: от полевых палаточных городков до стационарных баз с современной инфраструктурой. Смены длятся от двух до трех недель.

По информации издания, для лагерей с обычными бытовыми условиями и базовой военно-патриотической программой цена варьируется от 30 до 45 тыс. руб. Если же речь идет о лагерях с повышенным уровнем комфорта, более интенсивным расписанием и использованием специализированного оборудования, стоимость поднимается до 45–70 тыс. руб. и выше. Часть путевок выдается бесплатно — например, для детей участников СВО, — либо с частичной компенсацией.

Специалисты уверены, что высокий спрос на военно-патриотические лагеря среди подростков — не случайность. Это объясняется целым рядом причин, среди которых — растущий интерес к истории и традициям Подмосковья и всей страны, а также особенности самого формата такого отдыха.

«„Партизанский лагерь“, городской округ Коломна; „Лагерь настоящих героев“, Одинцовский городской округ (парк „Патриот“); „Юнармеец“, городской округ Лосино-Петровский; „Герои“, городской округ Мытищи; „Патриот“, Рузский муниципальный округ; „Спецназ Дети“, Волоколамский муниципальный округ; „Форпост“, Пушкинский городской округ», — изучив в Сети отзывы школьников и их родителей, корреспондент REGIONS составил топ-7 потенциальных лидеров летнего сезона 2026 года

Ранее сообщалось, что пенсионеры и инвалиды Московской области могут бесплатно отправиться в санаторий.