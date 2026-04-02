Пикировка томатов: садовод объяснила, когда пересадка обязательна, а когда можно обойтись

Пикировка рассады томатов — одна из самых спорных процедур среди дачников. Садовод Екатерина Рассадина рассказала корреспонденту REGIONS, в каких случаях пересадка сеянцев обязательна, когда от нее можно отказаться и какие ошибки чаще всего губят молодые растения.

По словам эксперта, пикировка — это пересадка сеянцев в отдельные емкости с заглублением и иногда прищипкой корня. Процедура не всегда обязательна: если семена изначально посеяны по отдельным стаканчикам, можно обойтись без нее. Но при посеве в общий контейнер без пикировки не обойтись, иначе корни переплетутся, а растения будут хуже развиваться.

Лучшее время для процедуры — стадия 1–2 настоящих листьев, примерно через 10–14 дней после появления всходов. Затягивать не стоит: передержанные сеянцы хуже приживаются. Перед пикировкой почву необходимо хорошо увлажнить, чтобы корни не повреждались. Томаты допустимо заглублять почти до семядольных листьев. В первые дни после пересадки рассаду лучше убирать с прямого солнца в тень.

Специалист перечислила типичные ошибки: слишком ранняя или поздняя пересадка, грубое выдергивание сеянцев (вместо аккуратного подкапывания ложкой или палочкой), а также чрезмерный полив после пересадки, который провоцирует загнивание корней и болезни. Рассадина подчеркнула, что при возможности изначально сеять томаты в отдельные емкости — это снижает стресс для растений и упрощает уход. Однако у пикировки есть и плюс: она позволяет сразу отобрать самые сильные и крепкие экземпляры.

