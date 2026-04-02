Мраморный финиш, космические разводы и шелковые орнаменты: 5 техник для пасхальных яиц, которые удивят гостей

Пасха ассоциируется не только с куличами, но и с крашеными куриными яйцами. Многие по старинке используют луковую шелуху или покупные красители, однако существует масса необычных и креативных способов превратить обычное яйцо в маленький шедевр. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала REGIONS о пяти оригинальных техниках, которые несложно повторить в домашних условиях.

Перед тем как приступить к творчеству, Рубенкова дала несколько общих советов: берите яйца с белой скорлупой — цвет ляжет ярче, перед окрашиванием протрите поверхность уксусом для обезжиривания, а готовые яйца для блеска натрите капелькой растительного масла.

Окрашивание чаем каркаде с мраморным финишем

«Каркаде дает удивительный оттенок — от сиреневого до глубокого космического синего. А главное — каждый узор получается уникальным», — подчеркнула Рубенкова.

Эксперт назвала последовательность действий: заварите крепкий настой каркаде (4–5 ложек на литр воды), добавьте ложку уксуса. Опустите в жидкость вареные яйца и оставьте на 2–8 часов. Не вытирайте — дайте высохнуть естественным путем, чтобы проявился мраморный рисунок.

Космический узор через реакцию соды и уксуса

«Секрет в реакции соды и уксуса — появляются красивые разводы и плавные переходы цвета», — прокомментировала эксперт по домоводству.

Эксперт делится алгоритмом действий: смешайте соду с небольшим количеством воды до консистенции густой пасты, нанесите на яйцо. Сверху капните красителями разных цветов, сбрызните уксусом — и на поверхности возникнет «космический» эффект.

«Этот способ пришел из старинных домашних традиций. Важно использовать натуральный шелк — именно он отдает краску и создает изящные орнаменты», — объяснила Рубенкова.

Специалист рекомендует: возьмите сырое яйцо и заверните его в отрез натурального шелка — цветной стороной к скорлупе. Туго перевяжите ниткой, а сверху обмотайте хлопчатобумажной тканью. Проварите заготовку в воде с уксусом около 20 минут. После остывания снимите оба слоя ткани — на яйце останется замысловатый орнамент, очень похожий на ручную роспись.

Оттиски живой природы — рисунки листьями и травами

«Лучше всего подходят петрушка, кинза и укроп», — посоветовала специалист.

Специалист делится последовательностью работы: приложите листик к сырому яйцу, плотно оберните марлей или капроновым чулком. Варите в отваре луковой шелухи. После остывания снимите ткань — на скорлупе останется светлый отпечаток растения.

Золотые акценты в стиле минимализм

Еще один актуальный тренд — минимализм с элегантными золотыми акцентами.

«Не нужно полностью покрывать яйцо — достаточно нескольких хаотичных мазков, чтобы создать эффект дорогого декора», — объяснила Рубенкова.

Эксперт рекомендует: вначале выкрасите яйца в спокойный пастельный цвет. Далее небольшими мазками нанесите клей, аккуратно положите сверху кусочки потали или фольги и дождитесь, пока они зафиксируются.

