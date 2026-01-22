Mazda замкнула круг: автовладельцам объяснили, что будет дальше с автозапчастями

Компания «Мазда Мотор Рус» расширила ассортимент запасных частей под собственным локальным брендом MZD. В линейку добавлены сертифицированные компоненты тормозной системы — тормозные диски и передние тормозные колодки, сообщает «РГ».

Новые тормозные колодки MZD производятся в России по заказу автопроизводителя. Как заявляет компания, продукция полностью соответствует техническим требованиям Mazda и прошла необходимые испытания качества. Представители бренда отмечают, что колодки обеспечивают сниженный износ тормозных дисков, работают без скрипов и характеризуются минимальным пылеобразованием. Также подчеркивается их эффективность при работе в непрогретых тормозных механизмах. Данные колодки предназначены для кроссоверов Mazda CX-5 первого и второго поколений.

Тормозные диски MZD, доступные для моделей CX-5 и Mazda 6, соответствуют действующим отраслевым стандартам. В планах компании на текущий год — вывод на рынок передних тормозных дисков для кроссовера Mazda CX-50. Это расширение линейки призвано обеспечить российских владельцев автомобилей Mazda сертифицированными компонентами, официально одобренными производителем.

