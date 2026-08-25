«Корреляция — не причина». Врач-онколог объяснил, кому не страшен 9-часовой сон

Онколог Владимир Ивашков опроверг распространенное убеждение о том, что продолжительный сон провоцирует развитие различных заболеваний. Свое мнение специалист изложил в публикации в своем телеграм-канале.

Как пояснил доктор, ученые действительно зафиксировали статистическую взаимосвязь: у тех, кто спит более девяти часов, чаще диагностируют ожирение и сахарный диабет. Кроме того, по его словам, подобная продолжительность ночного отдыха коррелирует с метаболическими нарушениями, атеросклерозом и повышенным риском инсульта. При этом, как подчеркивает врач, во всех этих исследованиях есть существенный недостаток.

«Корреляция — не значит причина. Ни одно исследование не доказало, что именно долгий сон запускает болезнь. Врачи чаще подозревают обратное: организм, который уже нездоров, сам требует больше отдыха. К тому же большинство данных — это самоотчеты участников: человеку кажется, что он спал девять часов, хотя на деле сон был поверхностным и прерывистым», — пояснил специалист.

Ивашков заверил, что у здорового человека тоже может наблюдаться длительный сон, однако, согласно его комментарию, такая привычка не сохраняется более нескольких дней подряд. Когда организм восполняет накопившийся дефицит отдыха, продолжительность ночного сна, как отмечает доктор, возвращается к норме автоматически.

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