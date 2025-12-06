«Вечная память невинно убиенной»: в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ погибла женщина
Глава Приходько: в Горловке в результате агрессии ВСУ погибла мирная жительница
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале сообщил, что в результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница.
Глава рассказал, что трагический инцидент произошел в Центрально-Городском районе города, расположенного в Донецкой Народной Республике. Приходько выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.
«Вечная память невинно убиенной», — написал глава Горловки.
Глава проинформировал, что в результате артиллерийского удара ВСУ ранены двое мирных жителей Горловки. В субботу, 6 декабря, в его телеграм-канале появились фото последствий удара: в поселке Короленко разрушен частный дом. Причина — прямое попадание снаряда противника. Трагический инцидент произошел в Центрально-Городском районе. Первое сообщение появилось в телеграм-канале в 01:17. После глава публиковал подробности атаки.
Фото: [t.me/Prikhodko1970]
Город расположен в 50 км от Донецка. С 2014 года ВСУ неоднократно обстреливали мирные районы. В настоящее время атаки не прекращаются. В результате обстрелов специалистам часто приходится ремонтировать обрывы линий электропередач, что автоматически отражается на подаче воды и тепла.
Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил в Москву пострадавшую от атаки ВСУ в Севастополе девочку, состояние которой оценивалось как тяжелое.