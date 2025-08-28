Московский суд отправил на зону сразу трех генералов-взяточников МВД из Санкт-Петербурга

Генералы МВД из Санкт-Петербурга Алексей Семенов, Иван Абакумов, Сергей Умнов были признаны Хамовническим судом Москвы виновными в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости .

Отмечается, что все высокопоставленные силовики получили от 10,5 до 12 лет лишения свободы.

«Признать Умнова виновным... Назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 35 млн рублей», — заявили в Хамовническом суде Москвы.

Генерала Абакумова осудили на 11,5 лет колонии и оштрафовали на 25 млн рублей. Семенову дали 10,5 лет тюрьмы с выплатой штрафа в казну государства в размере 10 млн рублей.

Уточняется, что вся троица осужденных будет отбывать назначенное судом наказание в колониях строгого режима.