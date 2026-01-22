Мост в никуда: почему главная артерия у Кремля внезапно стала непроезжей

В четверг, 22 января, в центре Москвы введены временные ограничения движения для автомобильного транспорта. Как сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта, перекрыт Большой Каменный мост по направлению в центр города.

Одновременно движение закрыто на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, расположенном в непосредственной близости от Московского Кремля.

В пресс-службе Дептранса рекомендовали водителям для объезда этих участков использовать альтернативные маршруты, в частности, Садовое кольцо. Водителей призвали учитывать изменения при планировании поездок и соблюдать внимательность на дороге.

