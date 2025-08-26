На пике Победы погибли двое иранцев: они пересеклись с Натальей Наговициной во время спуска

Двое альпинистов из Ирана погибли на пике Победы в Киргизии. За день до трагедии они спустились с вершины и пересеклись на склоне с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая позже получила тяжелую травму. Об этом сообщает SHOT.

Хассан Машхадиоглу и Марьям Пилехвари предприняли третью попытку покорить пик Победы — одну из самых суровых вершин мира. Они начали восхождение 5 августа без официальной координации с лагерем «Южный Иныльчек».

11 августа альпинисты достигли цели, а на следующий день начали спуск. На высоте около 7300 метров их путь пересекся с россиянкой Натальей Наговициной, которая в тот момент поднималась к вершине. Вскоре после этой встречи иранцы пропали, а позже были обнаружены их личные вещи.

Спасательные работы не увенчались успехом, и сегодня, 15 августа, обоих альпинистов официально признали погибшими. Поиски прекращены. Наталья Наговицина, с которой они встретились, в результате сломала ногу, ее судьба до сих пор неизвестна, но эксперты предполагают, что женщина уже может быть мертва, однако родственники Натальи не сдаются и пытаются организовать новую попытку эвакуации. Пик Победы высотой 7439 метров славится крайне сложными и непредсказуемыми условиями, ежегодно унося жизни опытных скалолазов.

Ранее обращение сына Наговициной к Бастрыкину дало надежду на спасение матери.