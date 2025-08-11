Украинка проехалась на крыше машины ТЦК: шокирующие подробности инцидента в Волынской области

Недавно сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) провезли на крыше своей машины женщину, пытавшуюся спасти мужа от мобилизации. Кадры опубликовало украинское издание «Страна».

Это произошло в Волынской области. На кадрах видно, что на крыше автомобиля едет человек, а автобус ТЦК не останавливается. Через некоторое время водитель остановился, и двое мужчин попытались снять женщину с крыши.

Дальнейшая судьба украинки и ее мобилизованного мужа неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что депутат Рады назвал ТЦК «банкоматами смерти».