Плацкарт без «третьего этажа»: на что пошли РЖД ради повышения комфорта пассажиров

Вместо стандартных 54 мест вместимость вагона сократилась до 36. За счет этого личное пространство каждого пассажира увеличилось на 40%.

Багажная система также была модернизирована — теперь полки для вещей расположены над сиденьями. Каждое место оборудовано индивидуальной шторкой, позволяющей регулировать освещение и создавать приватную зону. Интерьер вагонов выполнен в современной стилистике с применением качественных отделочных материалов.

Первый эксплуатационный опыт новых вагонов реализуется на туристическом маршруте Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Поезда отправляются по пятницам вечером с Ленинградского вокзала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.