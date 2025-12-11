Плацкарт без «третьего этажа»: на что пошли РЖД ради повышения комфорта пассажиров
РЖД представили обновленный формат плацкартных вагонов
Фото: [Работа электро-депо Крюково МКЖД/Медиасток.рф]
Российские железные дороги (РЖД) начали эксплуатацию плацкартных вагонов новой компоновки. Основным изменением является отказ от верхних (третьих) полок, сообщают «Пруфы.рф».
Вместо стандартных 54 мест вместимость вагона сократилась до 36. За счет этого личное пространство каждого пассажира увеличилось на 40%.
Багажная система также была модернизирована — теперь полки для вещей расположены над сиденьями. Каждое место оборудовано индивидуальной шторкой, позволяющей регулировать освещение и создавать приватную зону. Интерьер вагонов выполнен в современной стилистике с применением качественных отделочных материалов.
Первый эксплуатационный опыт новых вагонов реализуется на туристическом маршруте Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Поезда отправляются по пятницам вечером с Ленинградского вокзала.
