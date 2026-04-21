Подмосковная молодежь внесла предложения в народную программу в рамках марафона идей «Город пЕРемен»

Молодежь Подмосковья вносит предложения в народную программу «Единой России», для этой цели «Молодая Гвардия Единой России» проводит марафон идей «Город пЕРемен». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Участники создают макет «города будущего» и защищают свои проекты перед главами округов, лучшие инициативы войдут итоговый документ. За первую неделю марафона участниками стали более 1 тыс. молодых людей. Так, например, в Лобне они представили главе округа несколько инициатив, в том числе по реконструкции ДК «Чайка», созданию парка с музеем авиации и космонавтики, а также строительству нового корпуса детской больницы и модернизации библиотек.

«Сегодня мы построили городскую библиотеку. В ней мы решили сделать небольшой сад, детскую зону, чтобы родители могли почитать, пока дети занимаются. А также небольшой балкончик, где можно было бы перекусить принесенной с собой едой и напитками», - рассказала студентка колледжа Екатерина Мартынова.

В Жуковском предложили провести строительство жилого комплекса нового поколения, создать киберспортивный кластер и парк аттракционов. Руководитель отделения Молодой Гвардии в Жуковском Елизавета Федорова призналась, что не ожидала предложений такого масштаба.

В Богородском округе, на площадке Ногинского филиала Государственного университета просвещения (ГУП), молодые люди подняли вопросы транспортной доступности. Например, строительства третьего моста через Клязьму. Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц отметила, что предложения уже сейчас становятся

частью большой работы над новой народной программой. В ближайшие недели марафон пройдет в Серпухове, Пушкинском, Щелково, Истре, Шатуре и других округах.

Председатель партии Дмитрий Медведев до этого отметил важность муниципального уровня управления и местных инициатив для создания современной инфраструктуры. Добавим, что предложения также принимаются по телефону 8-800-200-89-50 и на сайте естьрезультат.рф.

