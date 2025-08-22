Политолог Марков стал иноагентом

Политолог Сергей Марков* стал иноагентом. Решение Минюста последовало после его активной поддержки Азербайджана на фоне охлаждения отношений с Москвой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Российский политолог Сергей Марков получил статус иноагента. Это решение Министерства юстиции стало для многих неожиданностью, поскольку эксперт долгое время считался лояльным России комментатором.

Поводом, вероятно, стала его активная позиция по азербайджанскому направлению. На фоне недавнего обострения между Москвой и Баку Марков посетил форум в Шуше, где публично одобрил политику президента Ильхама Алиева.

Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны российских военных блогеров. Статус иноагента накладывает на Маркова ряд жестких бюрократических и финансовых ограничений.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.