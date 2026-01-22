Произошло в день саммита: три сигнала прозвучали во время встреч мировых лидеров

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», 22 января 2026 года вышла в эфир три раза. Данные о передачах публикует специализированный ресурс «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее активности, пишет Life.ru.

Первый сеанс связи состоялся в 11:21 по московскому времени. Второй сигнал прозвучал ровно через два часа, в 13:21. Третья передача последовала в 14:19. В каждом из сообщений после позывных и цифровых комбинаций прозвучали кодовые слова. Ими стали прилагательные «венчиковый» и «супружеский», а также существительное «актиний».

Полный текст переданных кодов, согласно данным мониторинга, выглядел следующим образом: «НЖТИ 40641 ВЕНЧИКОВЫЙ 6302 3118», «НЖТИ 05688 СУПРУЖЕСКИЙ 0305 7160» и «НЖТИ 79687 АКТИНИЙ 8999 4216». Активность станции совпала по времени с проведением встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Майкла Уиткоффа.

Напомним, предыдущий выход радиостанции в эфир в 2026 году был зафиксирован в ночь на 1 января. Тогда в 00:21 по московскому времени было передано кодовое слово «глотание».

