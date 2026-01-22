Романтика Нила умерла: туристка вернулась из Египта с тревожным рассказом

Известная путешественница Лиза Паготто, победительница премии Women in Travel Awards 2025, вернулась из поездки по Египту с тревожными наблюдениями. По ее словам, участок Нила между Луксором и Асуаном напоминает перегруженную плавучую автомагистраль, что резко контрастирует с ожиданиями от элитного отдыха, пишет Турпром .

На реке одновременно находятся сотни круизных судов, многие из которых устарели. У причалов они выстраиваются в очереди по четыре-пять кораблей, а в некоторых случаях их количество доходит до десяти. Массовая высадка пассажиров создает толчею, после чего туристов спешно загружают в автобусы для коротких визитов к храмам. Особой проблемой, по словам Паготто, стал шлюз Эсна, где суда часами стоят с работающими на холостом ходу двигателями. Генераторы создают шум, а выхлопные газы образуют над рекой плотную коричневую дымку.

Эксперты связывают ситуацию с фрагментарной системой управления. Лицензированием занимается Министерство туризма, навигацию контролируют речные власти, доступом — полиция, а распределением причалов — портовые власти. При этом ни один орган не осуществляет комплексного планирования, контроля за мощностями или выбросами. Решения часто принимаются реактивно.

Власти Египта ставят цель увеличить турпоток с текущих 17 млн до 30 млн человек в год, однако существующая инфраструктура, по мнению аналитиков, может не выдержать такой нагрузки. Дополнительное давление ожидается от роста числа туристов из Китая, которое может достичь 1 млн человек уже в 2026 году.

