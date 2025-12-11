Сорок дней испытаний: что нельзя есть и делать православным в Рождественский пост до 6 января

В православии продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября 2025 года и завершится вечером 6 января 2026 года в Рождественский сочельник. Его продолжительность составляет 40 дней, пишет Сиб.фм.

Пост установлен как период духовного сосредоточения, молитвы и покаяния для подготовки к празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января. В плане питания пост предполагает воздержание от продуктов животного происхождения: мяса, молочных продуктов, яиц. Рыба разрешается по субботам, воскресеньям и в некоторые церковные праздники. Особо строгие ограничения, включая отказ от рыбы и растительного масла, действуют со 2 января до сочельника.

Церковные правила подчеркивают, что для мирян мера воздержания должна быть посильной и учитывать состояние здоровья, благословляясь со священником.

Помимо пищевых ограничений, в пост рекомендуется воздерживаться от шумных развлечений, уделяя время добрым делам, милосердию и духовному чтению.

