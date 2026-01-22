Советская мечта за 3 млн: выставлены на продажу особенные «Жигули» с завода

В Республике Мордовия на продажу выставлен уникальный автомобиль ВАЗ-2103 выпуска 1974 года. По утверждению владельца, машина сохранилась в состоянии, максимально приближенном к оригинальному, и не имеет аналогов в официальных музейных собраниях АвтоВАЗа, сообщает «РГ».

Автомобиль идентифицируется по оригинальной заводской табличке с серийным номером 110 715. Этот номер указывает на то, что данная модель стала 110 715-м автомобилем, сошедшим с конвейера Волжского автомобильного завода в Тольятти. Общий пробег транспортного средства составляет лишь 5358 километров. Кузов раритета окрашен в заводской глубокий зеленый цвет.

Владелец позиционирует автомобиль как часть своей частной коллекции. Стоимость лота установлена на уровне 3 000 000 рублей. Такая цена обусловлена исключительной сохранностью модели, ее минимальным пробегом и коллекционной редкостью, поскольку подобные экземпляры в подобном состоянии практически не встречаются на открытом рынке.

