Страдают плечи и колени: как сидячий образ жизни ломает тело молодых людей

Травматолог-ортопед и врач спортивной медицины Андрей Сиденков назвал гиподинамию основной причиной возникновения проблем с суставами у молодых людей. По его словам, характерный для современного образа жизни значительный недостаток двигательной активности запускает каскад патологических процессов в суставных структурах, сообщает Лента.ру.

Сидячая работа продолжительностью 8-10 часов в день, как объяснил врач, может приводить к нарушению микроциркуляции и питания хрящевой ткани, снижению синтеза синовиальной жидкости и прогрессированию метаболических нарушений в суставе. Аналогичное негативное влияние на состояние мышечного корсета, ответственного за поддержание суставов, оказывают малоподвижные выходные, проведенные за просмотром фильмов или компьютерными играми.

Наиболее уязвимыми, по мнению специалиста, являются структуры, испытывающие статико-динамические перегрузки: шейный и поясничный отделы позвоночника, а также плечевые, коленные и тазобедренные суставы. Сиденков также предостерег, что последующие попытки импульсивно компенсировать недостаток движения интенсивными тренировками в тренажерном зале могут провоцировать развитие микротравм хряща.

