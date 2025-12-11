Тихий убийца активизировался: цирроз печени теперь поражает молодых и активных

Фото: [ Клинический институт им. М. Владимирского (МОНИКИ)/Медиасток.рф ]

Терапевт Надежда Чернышова заявила о тревожном росте заболеваемости циррозом печени в России. По ее словам, болезнь находится в тройке основных причин смерти людей трудоспособного возраста, следуя за сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, пишет Life.ru .

Врач связывает этот рост с несколькими ключевыми факторами, среди которых чрезмерное употребление алкоголя, увеличение числа пациентов с ожирением и сахарным диабетом, а также позднее выявление вирусных гепатитов.

Специалист обратила внимание на сложность ранней диагностики цирроза. На начальных стадиях заболевание часто протекает бессимптомно или проявляется неспецифическими признаками: слабостью, упадком сил, нарушениями пищеварения или головными болями. Такие симптомы обычно списываются на переутомление.

Явные клинические проявления, такие как желтуха, асцит или печеночная энцефалопатия, развиваются уже на поздних, зачастую декомпенсированных стадиях болезни, когда возможности лечения ограничены, а прогноз серьезно ухудшается.

Ранее также врач Пархоменко заявил, что популярные у школьников алкоконфеты вызывают острое отравление.