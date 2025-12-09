Содержат полрюмки спирта: школьники массово скупают конфеты с алкоголем — почему это опасно

Российские школьники массово скупают шоколадные конфеты с алкоголем на маркетплейсах, сообщает Baza. Особенно популярны конфеты в форме груши с бренди, в которых содержится примерно полрюмки. Подростки приобретают их, чтобы тайно пронести на мероприятия. Стоимость набора может достигать 2 тыс. рублей. Чем эти конфеты грозят здоровью молодежи, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач Николай Пархоменко.

Подобные товары, по словам врача, создают лишь иллюзию безопасности, однако они могут привести к серьезным последствиям.

«Парацельс говорил: "Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством". Алкоголь в микродозах будет не заметен для организма, но с увеличением дозы и бесконтрольном приеме эта шалость может превратиться в пагубную привычку. Со своей точки зрения, скажу, что я против, как человек и профессионал, чтобы школьникам продавали конфеты с алкоголем, с ароматизатором алкоголя и прочими "шалостями", так как создается иллюзия безопасности», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ребята с гибкой психикой, продолжил он, могут пристраститься к такому употреблению: вкус может понравится, а дальше уже захочется пробовать больше, чем просто конфеты.

«Организм подростков плохо переносит даже небольшие дозы алкоголь. Шоколад маскирует крепость, из-за чего можно не рассчитать дозу и вызвать острое отравление. Все мы помним несчастные случаи, конфликты под действием алкоголя именно среди подростков. Хотя эти истории были связаны все-таки с употреблением больших доз алкоголя, тем не менее, лучше ограждать подростка от раннего "дегустирования" пагубных привычек», — подчеркнул врач.

