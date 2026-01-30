«Топят снег для туалета»: в Гуково Ростовской области люди годами живут без воды

Жители шахтерского города Гуково в Ростовской области столкнулись с системным кризисом водоснабжения, который длится уже много лет, пишет портал 161.ru.

Этой зимой проблема обострилась из-за серьезной аварии на водоводе. Хотя восстановительные работы начались еще 27 января, вода в дома поступает лишь тонкой струйкой, не решая проблему в корне.

Для многих семей отсутствие воды в кранах стало суровой повседневностью. Мать-одиночка, как и другие жители, испытывает огромные трудности с гигиеной и бытом. По словам женщины, в городских магазинах наблюдается дефицит питьевой воды.

Другие семьи вынуждены в отчаянии топить снег, чтобы использовать воду для туалета и мытья полов. Местные жители также жалуются на недостаточный подвоз воды цистернами и завышенные цены на бутилированную воду.

На улице Базарной ситуация катастрофическая: в трех домах центрального водопровода нет уже 20 лет. Лишь некоторые жильцы могут позволить себе индивидуальные насосы и нагреватели, большинство же обходятся подручными средствами. Летом проблема усугубляется из-за необходимости поливать огороды.

Власти отреагировали на кризис: Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела, а президент РФ Владимир Путин поручил министру строительства и ЖКХ доложить о ситуации. Однако жители, разочарованные многолетним бездействием местных администраций, в помощи чиновников уже не верят и надеются только на собственные силы.

Социально-экономическая ситуация в Гуково и без того тяжелая, отмечают люди. Город имеет статус моногорода с территорией опережающего развития, но реального развития жители не видят.

Шахты, бывшие градообразующими предприятиями, пришли в упадок. Молодежь массово уезжает на вахты в другие регионы, не видя перспектив на родине. Высокая безработица, плохая экология и антисанитария на улицах дополняют общую картину упадка. Кризис с водой стал лишь еще одним симптомом глубокого системного неблагополучия.

