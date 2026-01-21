«Роддома закрывают, рождаемость падает»: в Ростовской области наблюдается демографический кризис

На фоне трагических событий в роддоме Новокузнецка, где погибли девять новорожденных, внимание россиян привлекла ситуация в родильных учреждениях Ростовской области. Как пишет издание rostovgazeta, в регионе накопился целый ряд проблем, которые могут влиять на демографические показатели.

По данным источника, за последние пять лет в области было закрыто шесть роддомов. В городах Волгодонск и Красный Сулин родильные отделения переведены на особый режим работы из-за острого дефицита медицинских кадров.

В Батайске отделение временно закрывали для проведения санитарной обработки, а после открытия работа продолжилась с ограничениями.

Кроме того, многочисленные жалобы на условия пребывания регулярно поступают от местных жителей. В отзывах о роддомах Шахт и Каменска-Шахтинского часто упоминаются грубость персонала и неудовлетворительные бытовые условия. В крупном перинатальном центре Ростова-на-Дону женщины недовольны длительным временем ожидания помощи и неудобным расположением больницы.

Сложившаяся патерналистская культура в медицине и устаревшая организация работы учреждений, по мнению экспертов, способствуют профессиональному выгоранию и озлобленности части сотрудников.

Эти проблемы развиваются параллельно с тревожной демографической динамикой. В 2024 году численность населения Ростовской области снизилась на 0,3%, а в 2025 году — еще на 0,4%.

По консервативным прогнозам, в 2026 году количество жителей региона может сократиться до 4,118 млн человек. Но главный тревожный сигнал — резкое падение рождаемости.

За первые десять месяцев 2025 года в области было зарегистрировано всего 25,5 тыс. новорожденных, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,4, что ниже показателя 2015 года (1,78).

Эксперты называют несколько ключевых причин. Так, например, демограф Дмитрий Абросимов связывает спад рождаемости с неуверенностью молодых людей в завтрашнем дне.

Историк Мария Милютина отмечает, что нынешний демографический провал — это прямое последствие кризиса 1990-х годов, которое выражается в сокращении числа женщин детородного возраста.

Власти региона признают, что в ближайшее десятилетие резкого роста рождаемости ждать не стоит. Основная задача сейчас — остановить стремительное падение.

Ресурсы в здравоохранении перераспределяются, так как снижается число родов, но растет количество сердечно-сосудистых заболеваний. Новые роддома в области будут открывать только в случае реального увеличения числа новорожденных.

