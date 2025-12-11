Представители Пензенской епархии провели просветительскую беседу о правилах обращения с ветхими и поврежденными иконами. Поводом стала находка на берегу реки Сура весной 2025 года, где прохожие обнаружили сверток с оставленными иконами, пишет RuSamara .

Диакон Евгений Белохвостиков прокомментировал, что оставивший святыни человек, вероятно, не имел злого умысла, а действовал по незнанию. Он пояснил, что старинная традиция пускать иконы по воде в современных условиях не одобряется, в том числе по экологическим причинам.

Согласно церковному уставу, иконы, пришедшие в негодность, следует либо сжечь, а пепел захоронить в непопираемом месте, либо завернуть в ткань и предать земле.

Наиболее правильным решением диакон назвал передачу старых образов в храм. Там их могут правильно утилизировать, а также оценить возможную историческую или музейную ценность.

