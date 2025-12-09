Действует только на верующих: какое простое действие может оградить от бед на улице

Священник Антоний Русакевич напомнил о значении молитвы, которую христиане произносят перед выходом из дома. По его словам, короткое обращение к Богу помогает настроиться на деловой день и осознать зависимость личной безопасности от божественной помощи, сообщает REGIONS .

Как отметил священнослужитель, в повседневной суете человек сталкивается с различными искушениями и внутренними переживаниями. Молитвенное слово служит напоминанием о присутствии Бога и выполняет роль духовной защиты. Одним из рекомендуемых текстов является молитва святителя Иоанна Златоуста, в которой подчеркивается осознанный отказ от зла и стремление следовать христианским ценностям.

Священник также указал, что достаточно и кратких прошений, позволяющих обратиться к Богу в любой ситуации. Такие обращения могут содержать просьбу оградить от зла, благословить путь или даровать спокойствие. После молитвы верующему рекомендуется осенить себя крестным знамением.

По словам Русакевича, подобная практика способствует сохранению внутреннего мира и упорядочивает начало дня. Выученные наизусть короткие тексты становятся доступным способом поддерживать духовный настрой в повседневной жизни.

