Туристка разозлила дагестанцев откровенным фото на балконе

В Дагестане разгорелся скандал после появления видео, на котором запечатлена полуобнаженная туристка. Инцидент, вызвавший негодование у местных жителей, осветил телеграм-канал TourDom.

На видеозаписи видно, как девушка фотографируется на балконе гостиницы, выбрав фоном живописный Хучинский водопад. Как утверждают свидетели, снимки делал местный экскурсовод.

По информации издания, подобное поведение отдыхающей глубоко задело чувства дагестанцев. Они расценили это как пренебрежение к культуре и обычаям региона. В социальных сетях пользователи активно призывают к наказанию туристов за подобные проступки.

Ранее сообщалось, что драка женщин в хиджабах на детской площадке в Дагестане попала на видео.