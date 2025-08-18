Собака впала в летаргию из-за наркотического вещества

В США двухлетний чихуахуа едва не погиб после употребления наркотических веществ — собака впала в летаргию с опасными симптомами, говорится в отчете, найденном в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Ветеринары обнаружили у пса критически медленное сердцебиение (всего 32 удара в минуту), посиневшие слизистые и расширенные зрачки. Перед этим хозяева животного нашли его с высунутым языком.

Анализы показали шокирующий «коктейль» — в организме собаки находилось сочетание из трех разных видов наркотических веществ, которое практически убило питомца. Хозяева категорически отрицали наличие наркотиков в доме, однако признали, что незадолго до инцидента посещали друга, у которого могли быть запрещенные вещества.

Интересно, что это уже третий подобный случай с их питомцем — ранее собака дважды попадала в клинику с отравлениями неизвестными препаратами. Медикам пришлось экстренно вводить атропин и адреналин, чтобы стабилизировать работу сердца.

