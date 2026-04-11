Светлое Христово Воскресение: история, традиции и символы Пасхи
Пасха — самый светлый и радостный праздник у православных христиан. В этот день верующие отмечают Воскресение Иисуса Христа, которое символизируют победу жизни над смертью, света над тьмой и искупление грехов человечества. Об истории и традициях Пасхи — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История праздника
Слово «Пасха» происходит от еврейского «Песах» — праздника, установленного в память об исходе евреев из Египта. В этот день ангел «прошел мимо» домов израильтян, не тронув их первенцев, а фараон отпустил народ из рабства. Песах был связан с жертвоприношением агнца и пресным хлебом (мацой).
В Новом Завете Пасха обретает новый смысл: воскресение Христа становится центральным событием христианской веры. Иисус — «Агнец Божий», который принесен в жертву ради спасения человечества. Его воскресение символизирует победу над грехом и смертью, дарует надежду на вечную жизнь.
Установление даты
Дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю: это первое воскресенье, следующее за первым полнолунием, наступившим не ранее дня весеннего равноденствия (21 марта). Православная церковь использует Александрийскую пасхалию (по юлианскому календарю).
Подготовка к Пасхе
Подготовка к празднику начинается за 40 дней до него — с Великого поста. Это время духовного очищения, молитвы и воздержания. Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной седмицей. Каждый ее день имеет особое значение. Например:
- Великий четверг — день воспоминания Тайной вечери и установления таинства Евхаристии. В этот день принято убирать дом, красить яйца и печь куличи.
- Страстная пятница — день скорби, распятия и смерти Христа на кресте.
- Великая суббота — день покоя и ожидания чуда воскресения. В храмах освящают пасхальные угощения.
Пасхальные традиции
- Богослужение
Главное событие праздника — ночное пасхальное богослужение. Крестный ход вокруг храма, радостный колокольный звон, торжественное «Христос Воскресе!» — все это создает неповторимую атмосферу этого светлого праздника.
- Освящение куличей и яиц
Верующие приносят в храм крашеные яйца, куличи (высокий сдобный хлеб с изюмом и глазурью) и творожную пасху для освящения.
- Крашеные яйца — символ Гроба Господня и новой жизни. Красный цвет напоминает о крови Христа.
- Кулич — символ присутствия Божия в мире и в жизни каждого человека.
- Творожная пасха (в форме усеченной пирамиды) — символ Гроба Господня.
В Великую субботу и ночь на Пасху в храмах Московской области пройдут богослужения, где верующие смогут освятить куличи и яйца.
