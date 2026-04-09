В РПЦ рассказали, можно ли выбрасывать скорлупу яиц и упаковку куличей после освящения на Пасху

Скорлупу яиц, освященных на Пасху, можно выбрасывать, если на ней нет изображений крестов, храмов и икон. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил священник Русской православной церкви Илья Савастьянов.

Православные христиане встретят Светлое Христово Воскресение 12 апреля. В Великую субботу и ночь на Пасху в храмах Московской области пройдут богослужения, где верующие смогут освятить куличи и яйца. Считается, что скорлупу освященных яиц и упаковку от куличей нельзя выбрасывать после Пасхи. Однако священник Савастьянов не согласился с этим мнением. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» батюшка уточнил, что скорлупу можно выбрасывать, если на ней нет изображений крестов и храмов, икон.

«Все можно выбрасывать, если на них нет изображений храмов, икон, крестов, если есть — то либо самостоятельно сжечь, либо отнести в ближайший храм», — объяснил Савастьянов.

Как отметил батюшка, ограничения обусловлены бережным отношением к святым изображениям. Священник Владислав Береговой ранее и вовсе выступил против изображений икон и храмов на пасхальных яйцах.

Традиционно считается, что печь куличи и красить яйца нужно в Чистый четверг, который в 2026 году выпал на 9 апреля. Однако в РПЦ не подтвердили распространенное мнение.