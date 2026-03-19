В РПЦ назвали настоящий грех Страстной седмицы, который не будет прощен

Во время Страстной седмицы, которая в 2026 году пройдет с 6 по 11 апреля, запрещено оправдывать свой греховный поступок. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил священнослужитель Владислав Береговой. Батюшка рассказал, как следует провести Страстную неделю православному христианину.

По словам священника, не стоит думать, что Господь будет негативно реагировать на поедание якобы неподходящей еды.

«Успокойтесь, гастрономической инквизиции с Еленой Летучей в Раю нет. Единственное нарушение, которое точно не будет прощено — это ваша уверенность в том, что вы имеете полное право оправдать свой греховный поступок и даже не считать его таковым. Нет прощения тому, кто его не просит. Не исцеляется тот, кто не идет к врачу», — пояснил отец Владислав.

Как подчеркнул священнослужитель, Бог не прощает только одного — когда человек наглухо закрывает дверь перед его любовью.

«Дверь эта закрывается не печенькой, а гордостью, злобой и нежеланием мириться с ближними. Поэтому, если вы на Страстной неделе поругались с женой, тещей, свекровью и решили, что „она первая начала — пусть сама и первой мирится“, — это куда более серьезное нарушение, чем ложка майонеза в салате», — предупредил он.

В первую очередь во время Страстной седмицы священник рекомендовал попытаться стать немного тише.

«Тишина — это главный звук этих дней. Выключите телевизор с его бесконечными ток-шоу, где взрослые мужчины орут друг на друга, и сами помолчите. Удивитесь, сколько шума внутри вас самих», — посоветовал отец Владислав.

Во время Страстной седмицы необходимо посетить храм — лучше всего это сделать на вынос Плащаницы в пятницу вечером. Также стоит помолиться на службе чтения 12 Евангелий в четверг вечером.

«Это особенная служба: в храме читают 12 отрывков из всех четырех Евангелий, которые шаг за шагом повествуют о пути Христа от Тайной Вечери до погребения. Зайдите хотя бы на полчаса. Постойте. Посмотрите на Христа. Он ведь все это терпел ради вас. Неужели вы не потерпите полчаса ради Него», — объяснил батюшка.

Как отметил Береговой, православным христианам не стоит переживать по пустякам, думая, что Бог меняет свое отношение к человеку из-за той или иной еды. В это время важно понять простую истину — Бог есть любовь.

«Любовь, как известно: „долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит“. И если вы к Пасхе перестанете раздражаться на хамов в очереди и на близких, которые вас бесят, — считайте, пост удался. А остальное приложится», — заключил священнослужитель.

