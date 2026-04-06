Не только в Чистый четверг: священник рассказал, когда можно печь куличи и красить яйца на Пасху

Печь куличи и красить яйца к Пасхе можно в любой день Страстной недели, жесткого церковного правила делать это только в Чистый четверг — нет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Владислав Береговой, комментируя распространенную среди верующих традицию.

По его словам, представление о «правильных днях» выпекания куличей и приготовления творожной пасхи относится скорее к народным обычаям, чем к церковным установлениям.

«Все, что вы слышали о „правильных днях“, в которые необходимо печь куличи, красить яйца и делать творожные пасхи, — это, с одной стороны, благочестивые народные традиции, но с другой стороны, к реальным церковным постановлениям не имеющие никакого отношения», — подчеркнул священник.

Береговой напомнил, что с середины Страстной седмицы богослужебный календарь очень насыщен, и для верующего человека приоритетом в эти дни должны быть именно службы.

«Начиная уже со среды, но особенно с четверга и до субботы, служатся очень долгие, непростые, сложные и по уставу, и по внутренним духовным переживаниям богослужения. Если присутствовать на них, времени на выпечку куличей и на все остальное на самом деле не остается», — сказал он.

Священник призвал не превращать подготовку пасхального стола в соревнование и не подменять кулинарией духовный смысл праздника.

«Пасха — это не праздник кулинаров и кондитеров. Пасха — Воскресение Господа, это праздник души, который мы часто превращаем в праздник тела. Куличи и яйца — символы, которые должны подчеркивать своей красотой и сладостью красоту духовную, радость Пасхи, а не становиться самоцелью. Пост без молитвы — это просто диета. Так и приготовление куличей и крашение яиц без сопереживания страданиям Христа — это просто праздник кулинара», — отметил Береговой.

Отвечая на вопрос о конкретных сроках, священник подтвердил: строгого наказа на выбор дня нет. Нужно выпекать куличи и красить яйца, когда этого хочется. Главное: делать этого не вместо службы, а после или между службами.

По его словам, тем, у кого не хватает времени или сил на домашнюю выпечку, можно без стеснения купить готовый кулич, а яйца покрасить самым простым способом — в луковой шелухе или с помощью термонаклеек, избегая изображений храмов и икон.

Береговой также напомнил, что пасхальные угощения можно освятить заранее, чтобы не отвлекаться на них во время ночной службы.

«Чтобы картинка с яствами вам не мешала на торжественной пасхальной службе, можно освятить все это заранее, в субботу. Сейчас во многих храмах освящение проходит и в субботу, и в воскресенье», — отметил священник.

Он посоветовал тем, кто не может часто бывать в храме на Страстной неделе, хотя бы дома уделить внимание духовной стороне подготовки — например, посмотреть тематические фильмы, чтобы лучше понять смысл праздника.

Ранее сообщалось, где в Подмосковье освятить куличи и яйца к Пасхе.