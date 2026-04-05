Где в Подмосковье освятить куличи и яйца: расписание богослужений в храмах на Пасху

Приближается Пасха, и многие уже планируют, где освятить куличи и яйца. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало список храмов в Московской области, в которых заранее объявлено расписание освящения в Великую субботу и в ночь на Пасху. При этом в большинстве приходов Подмосковья также будут освящать пасхальные приношения — уточнить время лучше в ближайшем к дому храме.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра и храмы Сергиево‑Посадской епархии

Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад)

11 апреля, Великая суббота:

05:30 — молебен с акафистом преподобному Сергию в Троицком соборе;

05:30 — ранняя литургия в Успенском соборе;

08:30 — поздняя литургия в Успенском соборе;

С 9:00 до 20:00 — освящение куличей и яиц в Сергиевском Трапезном храме.

Дополнительно:

18:00–24:00 — вечерняя исповедь в Предтеченском храме;

23:20 — Пасхальная полунощница сразу в Троицком, Успенском соборах и Сергиевском Трапезном храме.

Церковь Рождества Богородицы в Подмоклово (Серпуховский округ)

11 апреля, Великая суббота:

14:00 — освящение куличей;

23:00 — исповедь;

12 апреля, Пасха:

00:00 — пасхальное богослужение (Крестный ход и литургия).

Фото: [ медиасток.рф ]

Ильинский храм в Лемешово (Ленинский округ)

11 апреля, Великая суббота:

Божественная литургия (по приходскому расписанию);

С 11:30 до 16:00 — освящение куличей и яиц на территории храма.

Храмы в Дмитрове, Красногорске, Архангельском и Быково

Успенский кафедральный собор в Дмитрове

11 апреля, Великая суббота:

8:00 — утренняя служба;

Около 10:00, сразу после службы, — освящение пасхальных приношений (рекомендуют прийти до 17:00, затем храм закрывается на подготовку к ночной службе);

23:30 — Пасхальная полунощница.

12 апреля, Пасха:

00:00 — Крестный ход и ночная литургия (до 3:00);

9:00 — поздняя литургия;

17:00 — пасхальная вечерня.

Храм Архангела Михаила в усадьбе Архангельское (Красногорский округ)

11 апреля, Великая суббота:

07:30 — исповедь;

08:00 — литургия;

С 11:00 до 19:00 — освящение куличей и яиц;

22:00 — чтение Деяний святых апостолов;

23:30 — пасхальная заутреня.

12 апреля, Пасха:

00:00 — крестный ход и пасхальная литургия;

09:00 — пасхальные часы и изобразительны.

Фото: [ медиасток.рф ]

Знаменский храм, Красногорск

11 апреля, Великая суббота:

7:00 — Часы, вечерня, литургия;

11:00–16:00 — освящение куличей;

23:20 — полунощница.

Храм Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково (Раменский округ)

11 апреля, Великая суббота:

06:00 — Великая суббота: исповедь, часы, изобразительны, вечерня, литургия свт. Василия Великого;

С 11:00 до 18:00 — освящение куличей;

23:00 — исповедь, полунощница;

23:45 — крестный ход.

Это лишь малая часть храмов, где будут освящать пасхальные куличи и яйца. В большинстве церквей Московской области освящение также пройдет в Великую субботу и в ночь на Пасху. Священнослужители рекомендуют заранее уточнить расписание в ближайшем приходе — на официальном сайте, по телефону или в группах храма в соцсетях — и приходить немного раньше, чтобы без спешки поучаствовать в службе и освятить пасхальную снедь.

