Где в Подмосковье освятить куличи и яйца: расписание богослужений в храмах на Пасху
Приближается Пасха, и многие уже планируют, где освятить куличи и яйца. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало список храмов в Московской области, в которых заранее объявлено расписание освящения в Великую субботу и в ночь на Пасху. При этом в большинстве приходов Подмосковья также будут освящать пасхальные приношения — уточнить время лучше в ближайшем к дому храме.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра и храмы Сергиево‑Посадской епархии
Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад)
11 апреля, Великая суббота:
- 05:30 — молебен с акафистом преподобному Сергию в Троицком соборе;
- 05:30 — ранняя литургия в Успенском соборе;
- 08:30 — поздняя литургия в Успенском соборе;
- С 9:00 до 20:00 — освящение куличей и яиц в Сергиевском Трапезном храме.
Дополнительно:
- 18:00–24:00 — вечерняя исповедь в Предтеченском храме;
- 23:20 — Пасхальная полунощница сразу в Троицком, Успенском соборах и Сергиевском Трапезном храме.
Церковь Рождества Богородицы в Подмоклово (Серпуховский округ)
11 апреля, Великая суббота:
- 14:00 — освящение куличей;
- 23:00 — исповедь;
12 апреля, Пасха:
- 00:00 — пасхальное богослужение (Крестный ход и литургия).
Ильинский храм в Лемешово (Ленинский округ)
11 апреля, Великая суббота:
- Божественная литургия (по приходскому расписанию);
- С 11:30 до 16:00 — освящение куличей и яиц на территории храма.
Храмы в Дмитрове, Красногорске, Архангельском и Быково
Успенский кафедральный собор в Дмитрове
11 апреля, Великая суббота:
- 8:00 — утренняя служба;
- Около 10:00, сразу после службы, — освящение пасхальных приношений (рекомендуют прийти до 17:00, затем храм закрывается на подготовку к ночной службе);
- 23:30 — Пасхальная полунощница.
12 апреля, Пасха:
- 00:00 — Крестный ход и ночная литургия (до 3:00);
- 9:00 — поздняя литургия;
- 17:00 — пасхальная вечерня.
Храм Архангела Михаила в усадьбе Архангельское (Красногорский округ)
11 апреля, Великая суббота:
- 07:30 — исповедь;
- 08:00 — литургия;
- С 11:00 до 19:00 — освящение куличей и яиц;
- 22:00 — чтение Деяний святых апостолов;
- 23:30 — пасхальная заутреня.
12 апреля, Пасха:
- 00:00 — крестный ход и пасхальная литургия;
- 09:00 — пасхальные часы и изобразительны.
Знаменский храм, Красногорск
11 апреля, Великая суббота:
- 7:00 — Часы, вечерня, литургия;
- 11:00–16:00 — освящение куличей;
- 23:20 — полунощница.
Храм Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково (Раменский округ)
11 апреля, Великая суббота:
- 06:00 — Великая суббота: исповедь, часы, изобразительны, вечерня, литургия свт. Василия Великого;
- С 11:00 до 18:00 — освящение куличей;
- 23:00 — исповедь, полунощница;
- 23:45 — крестный ход.
Это лишь малая часть храмов, где будут освящать пасхальные куличи и яйца. В большинстве церквей Московской области освящение также пройдет в Великую субботу и в ночь на Пасху. Священнослужители рекомендуют заранее уточнить расписание в ближайшем приходе — на официальном сайте, по телефону или в группах храма в соцсетях — и приходить немного раньше, чтобы без спешки поучаствовать в службе и освятить пасхальную снедь.
Одна из пасхальных традиций — пить кагор в праздник. Однако в Церкви выступили с неожиданным заявлением: священник Филипп Ильяшенко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предложил заменить кагор на сухое вино. Какой смысл хранит в себе виноградный напиток на Пасху — в материале.