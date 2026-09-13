Если в вашем саду есть глубокие тенистые уголки под взрослыми деревьями, где привычные метельчатая и древовидная гортензии чувствуют себя неуютно и отказываются пышно цвести, стоит присмотреться к менее известным, но исключительно выносливым видам. О особенностях черешковой и почвопокровной гортензии, их сортах и правилах подготовки к зиме рассказывает REGIONS .

Королева лиан — черешковая гортензия

Это эффектная лиана, способная достигать длины от 15 до 25 метров. Она цепляется за вертикальные поверхности с помощью воздушных присосок, а при отсутствии опоры легко стелется по земле, образуя плотный зеленый ковер. Белоснежные кружевные соцветия украшают растение в июне–июле. Черешковая гортензия отлично зимует под снегом без дополнительных укрытий (зона морозостойкости 4). Это идеальное решение для вертикального озеленения северных стен, декорирования старых стволов деревьев или создания тенистых арок.

Среди популярных сортов стоит выделить несколько. Miranda — вариегатный сорт с золотисто-желтой каймой на листьях, создающий эффект свечения в тени. Take a Chance — лиана с мраморным бело-зеленым рисунком на листьях. Silver Lining отличается изящным белым окаймлением листвы. Cordifolia — карликовая форма (до 1,5–2 м) с небольшими сердцевидными листьями, подходящая для небольших пространств и каменистых садиков. Crug Coral — редкий сорт с нежно-розовым оттенком соцветий.

Цветущий ковер в темном царстве — почвопокровная гортензия

Это раскидистый кустарник или невысокое деревце с дуговидно изогнутыми побегами. Молочно-белые соцветия появляются в июле, а при отцветании приобретают пурпурный или розовый оттенок. Почвопокровная гортензия обладает высоким уровнем зимостойкости (до -29 °C). В особо суровые бесснежные зимы побеги могут обмерзать на уровне снегового покрова, но весной растение быстро восстанавливается. Оно отлично подходит для природных садов и композиций в «ленивом» стиле.

Популярные сорта включают Bretschneideri (Гортензия Бретшнейдера) — самый известный и выносливый сорт с крупными щитковидными соцветиями, меняющими цвет с бело-зеленоватого на розово-пурпурный. Snowcap — сорт с особенно крупными белоснежными шапками соцветий. Jermyns Lace — изысканный сорт с ажурными соцветиями, розовеющими к концу лета. Groundbreaker — инновационный почвопокровный сорт (карликовая форма высотой всего 30–40 см), разрастающийся горизонтальным плотным ковром.

Правила посадки: залог выносливости

Даже самый зимостойкий сорт покажет свою выносливость только при правильной агротехнике. Ошибки при посадке или в уходе во второй половине лета сводят на нет всю селекционную работу.

Пошаговая инструкция посадки начинается с выбора места. Черешковая и почвопокровная гортензии прекрасно переносят даже выраженное затенение. Следует избегать низин с застоем холодного воздуха и мест с близким стоянием грунтовых вод.

Затем готовят посадочную яму размером 50×50×50 см. Ее заполняют смесью из листовой земли, торфа, перегноя и песка в соотношении 2:2:1:1. Добавляют 50 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия.

При посадке корневую шейку не заглубляют — она должна оставаться на уровне почвы. После посадки растение обильно поливают (10–15 л) и мульчируют приствольный круг торфом или щепой слоем 7–10 см.

Расстояние между кустами древовидной гортензии соблюдают 1–1,5 м, для метельчатой — 1,5–2,5 м, для почвопокровных и черешковых форм — от 1,5 до 3 м (в зависимости от роли растения в ландшафте).

Подготовка к зиме: что действительно нужно делать

Морозостойкие сорта гортензии без укрытия не требуют классического «укутывания» в лутрасил в несколько слоев. Но это не значит, что растение можно оставить осенью без внимания. Достаточно трех операций.

Влагозарядный полив в октябре (20–30 л на куст). Обезвоженное растение зимует хуже — это критично для растений с поверхностной корневой системой. Мульчирование приствольного круга торфом, хвойным опадом или щепой слоем 10–15 см. Это защищает корни от чередования морозов и оттепелей. Защита от мышей и зайцев — обвязка основания куста лапником или сеткой. Грызуны зимой объедают кору, и даже зимостойкий сорт может погибнуть не от мороза, а от повреждений.

Полезно знать: мульчирование сухой листвой — плохая идея. Листья слеживаются, преют и создают идеальный микроклимат для грибковых инфекций. Используйте для гортензий только рыхлые материалы: торф, щепу, хвойный опад.

«Не бойтесь экспериментировать с теневыми уголками вашего сада! Черешковая и почвопокровная гортензии — это настоящие зеленые спасатели, которые легко превращают сложные, казалось бы, неуютные места под деревьями в пышные и стильные оазисы».

Немного внимания при посадке, правильный мульчирующий слой на зиму — и эти неприхотливые красавицы будут из года в год радовать вас сочной зеленью и ажурными соцветиями.