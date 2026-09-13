Трагическая поездка закончилась в кювете: под Новосибирском погиб подросток

В Новосибирской области УАЗ с четырьмя подростками съехал с дороги и опрокинулся в кювет, в результате аварии погиб один несовершеннолетний. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

ДТП произошло 12 сентября на автодороге в районе села Кондусла Куйбышевского района. За рулем автомобиля находился 15-летний подросток.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Машина съехала на обочину, после чего опрокинулась на крышу в кювет. Помимо водителя, в УАЗе находились еще трое подростков. Один из них получил смертельные травмы. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Прокуратура контролирует ее ход и установление всех обстоятельств аварии.