Ежи, которые появляются на дачных участках, могут представлять опасность для человека и не должны восприниматься как полностью безвредные животные. Они способны переносить вирус бешенства, а также ряд других инфекций. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

По словам специалиста, вероятность заражения бешенством при контакте с ежом ниже, чем при встрече с лисой или летучей мышью, однако полностью исключать такой риск нельзя. Дополнительную опасность представляют укусы и глубокие проколы иглами, через которые слюна животного и содержащиеся на коже бактерии могут попасть в ткани.

Немцева также предупредила о риске заражения столбняком при глубоких повреждениях, особенно если в рану попала земля. Кроме того, ежи могут быть источниками сальмонеллеза, который способен передаваться через загрязненные руки.

Среди других возможных инфекций ветеринар назвала лептоспироз, дерматофитию, кожные грибковые заболевания и инфекции, связанные с укусами клещей. На иголках диких ежей могут находиться клещи, способные переносить энцефалит и боррелиоз.

Специалист рекомендует не брать животных голыми руками. Если ежа необходимо переместить, следует использовать плотные садовые перчатки или ткань.

При укусе либо проколе кожи иглой рану нужно сразу промыть водой с мылом в течение 10–15 минут, после чего обработать антисептиком, например хлоргексидином. Затем необходимо обратиться в травмпункт.

Отсутствие у животного заметных признаков заболевания не гарантирует его безопасность. Некоторые инфекции способны проходить инкубационный период без выраженных симптомов. Поэтому после укуса, царапины или глубокого прокола кожи следует получить медицинскую помощь.

Отдельно ветеринар напомнила о профилактике бешенства у домашних животных. Заболевание считается неизлечимым после появления клинических симптомов, поэтому вакцинация остается основным способом профилактической защиты.