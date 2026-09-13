Трое в больнице после атаки БПЛА: что известно о состоянии пострадавших в Нижнекамске
После атаки беспилотников на Нижнекамск три пострадавших остаются в больнице. Остальные получившие травмы проходят лечение амбулаторно и чувствуют себя лучше, сообщил мэр города Радмир Беляев, пишет ТАСС.
Глава Нижнекамска посетил Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, где находятся трое пострадавших. Медики продолжают наблюдать за их состоянием и оказывают необходимую помощь.
Другие пострадавшие в госпитализации не нуждаются и получают медицинскую помощь амбулаторно.
По словам Беляева, состояние этих пациентов улучшилось. Информацию о состоянии пострадавших мэр Нижнекамска сообщил в своем канале в «Максе».