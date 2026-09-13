Электричество отключилось сразу в двух городах: на Камчатской ТЭЦ-2 произошла авария
Камчатскэнерго: два города Камчатки частично остались без энергоснабжения
Авария на Камчатской ТЭЦ-2 нарушила энергоснабжение в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Об этом сообщила пресс-служба Камчатскэнерго.
Аварийное отключение произошло в воскресенье в 19:03. Без электроснабжения остались население и объекты в Петропавловске-Камчатском, а также часть потребителей в Елизово.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалисты занимаются устранением последствий аварии и восстановлением подачи энергии.
Сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.