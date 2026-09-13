«Полезная» еда может испортить желудок: где ошибаются поклонники ЗОЖ

Многие пытаются перейти на «идеальный» рацион: больше овощей, меньше привычных продуктов, интервальное голодание и максимум натуральной еды. Но иногда именно такие изменения становятся причиной вздутия, изжоги и проблем с пищеварением. Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава МО Татьяна Степанова рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», какие популярные правила питания могут навредить желудку.

Специалист объяснила, что здоровое питание — это не максимальное ограничение продуктов, а сбалансированный рацион, который подходит конкретному человеку. По ее словам, одна из самых частых ошибок — резкий переход на большое количество сырых овощей и фруктов. Капуста, редис, сырая морковь, яблоки с кожурой, груши и болгарский перец действительно содержат полезные вещества, но в больших объемах могут стать тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта.

«Сырая растительная клетчатка — серьезная нагрузка на ЖКТ. У людей с гастритом, синдромом раздраженного кишечника или ферментативной недостаточностью она может провоцировать вздутие, тяжесть, спазмы и избыточное газообразование», — рассказала врач.

По ее словам, в некоторых случаях овощи лучше не есть исключительно в сыром виде. Запекание, тушение или варка делают клетчатку мягче и снижают раздражающее воздействие на пищеварительную систему.

Еще одна распространенная ошибка — попытка полностью заменить обычные продукты цельнозерновыми. Хлеб с отрубями, нешлифованный рис и другие продукты действительно полезны, но резкий переход на них может вызвать дискомфорт. Особенно осторожными стоит быть с отрубями: они работают как источник большого количества нерастворимой клетчатки и при чувствительном желудке могут усилить неприятные симптомы. Кроме того, без достаточного количества воды избыток клетчатки способен привести не к улучшению пищеварения, а к запорам.

Отдельную опасность для желудка представляет привычка пить кофе натощак. Кофеин стимулирует выработку соляной кислоты, а при пустом желудке это может раздражать слизистую.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Кофе лучше пить после еды, а не вместо завтрака, и не делать его слишком крепким. Особенно это важно для людей, склонных к изжоге и проблемам с желудком», — отметила Степанова.

Не всегда полезным оказывается и популярное сегодня сыроедение или привычка заменять полноценный прием пищи зеленым смузи. Большое количество сырых овощей и зелени может привести к диарее, метеоризму и другим нарушениям пищеварения. Кроме того, при таком рационе иногда возникает дефицит белка.

Врач также предупредила об опасности интервального голодания. Длительные периоды без еды могут быть проблемой для людей с гастритом или язвенной болезнью в анамнезе: желудочный сок продолжает вырабатываться, даже когда пищи внутри нет.

При этом специалист подчеркнула: желание сделать питание максимально «чистым» тоже может привести к обратному эффекту. Отказ от жиров способен нарушить усвоение витаминов A, D, E и K, а недостаток белка при замене привычных продуктов овощами может негативно сказаться на состоянии мышц и слизистых оболочек.

«Здоровое питание — это не максимальная чистота рациона, а его сбалансированность. На тарелке должны быть белок, сложные углеводы и источник жиров», — пояснила врач.

По словам Степановой, не стоит резко менять привычки питания. Организму требуется время на адаптацию. Если после смены рациона появились постоянное вздутие, тяжесть, изжога или проблемы со стулом, это не признак «очищения организма», а сигнал, что питание необходимо пересмотреть. Врач рекомендует в таких случаях не экспериментировать с диетами, а обратиться к специалисту, который поможет подобрать подходящий рацион с учетом состояния здоровья.

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила, что регулярный ночной голод может быть не просто привычкой, а сигналом серьезных заболеваний — от «синдрома ночной еды» до реактивной гипогликемии, когда после углеводного ужина человек просыпается с дрожью и потливостью.