«Мы все умрем!»: пассажиры рейса с россиянами пережили несколько страшных минут в шторм

Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Тунис, попал в сильный шторм и не смог сесть в аэропорту Тунис-Карфаген с первой и второй попытки. На борту находились российские пассажиры, сообщили SHOT и очевидцы происшествия, передает МК.

Во время заходов на посадку погодные условия резко осложнили работу экипажа. По словам пассажиров, видимость была практически нулевой, а из иллюминаторов не удавалось увидеть землю.

Лайнер сильно трясло во время полета. Один из пассажиров рассказал, что во время одного из заходов самолет резко потерял высоту, после чего в салоне началась паника.

Экипаж дважды пытался посадить Airbus A321 в аэропорту Тунис-Карфаген, однако сделать это не удалось. После третьего захода командир решил изменить план и направить самолет на запасной аэродром Энфида-Хаммамет.

Там воздушное судно успешно приземлилось. Дальнейших происшествий не произошло.