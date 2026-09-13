«Угрожала ножницами»: в Сочи разгорелся скандал вокруг воспитателя детсада
В Сочи разгорелся скандал вокруг воспитателя детсада с ножницами
В Сочи следователи и прокуратура начали проверки после появления в социальных сетях видео с рассказом матери одного из воспитанников о возможном жестоком обращении с детьми в детском саду Адлерского района. По предварительным данным, воспитатель могла совершать противоправные действия в отношении малолетних, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Краснодарскому краю, передает РГ.
Мать ребенка заявила о случаях побоев воспитанников и рассказала, что воспитатель якобы угрожала детям ножницами. Следственный отдел по Адлерскому району Сочи приступил к доследственной проверке.
Ход проверки находится на контроле исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Александра Нихаева. По итогам проверки следователи должны принять процессуальное решение.
Собственную проверку также организовала прокуратура Адлерского района Сочи. Надзорное ведомство намерено оценить действия сотрудников дошкольного учреждения, а также работу органов и организаций системы профилактики.
В материалах проверки прокуратуры фигурирует детский сад № 46, тогда как в опубликованном сообщении матери упоминается детский сад № 26 Адлерского района. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.