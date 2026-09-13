«Угрожала ножницами»: в Сочи разгорелся скандал вокруг воспитателя детсада

В Сочи следователи и прокуратура начали проверки после появления в социальных сетях видео с рассказом матери одного из воспитанников о возможном жестоком обращении с детьми в детском саду Адлерского района. По предварительным данным, воспитатель могла совершать противоправные действия в отношении малолетних, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Краснодарскому краю, передает РГ.