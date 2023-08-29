Москвичка нашла способ для родителей, как отговорить детей заводить собаку- улыбаку

На сервисе «Авито» размещено объявление от жительницы Москвы, которая на платной основе предлагает прогуляться или провести время с ее собакой породы сиба-ину, которую в народе называют собакой-улыбакой.

«Если ваши дети хотят собаку, а вы категорически против. Предлагаю в аренду уникальную, единственную в своем роде сиба-ину. Она уничтожит любое желание заводить животное», - такое объявление москвичка Полина разместила на «Авито»

Хозяйка собаки честно рассказывает, что животное ведет себя слишком активно, все грызет, портит много вещей. Животное очень любит все проглатывать. Пищеварительная система устроена таким способом, что все съеденное быстро выходит. При чем, собака не приучена делать это в определенном месте. Женщина рекомендует родителям предложить ребенку убрать экскременты. Еще дети должны беречь свои гаджеты, потому что пес их быстро найдет и ликвидирует.

Минимальная стоимость услуги 2500 рублей, сообщает newizv.ru. Забрать собаку просто так нельзя. Хозяйка подписывает договор. Арендовать пса можно в выходной день в определенные часы. Полина уверяет, что после общения с собакой у детей пропадет любое желание заводить собственного пса.

«Да, немного дел сделала дома и утащила кусок плинтуса, все как обещано. Но объятия и постоянное виляние хвостиком — все компенсировали. Жалею, что взяла всего на сутки», - делится впечатлением пользователь сервиса, которая воспользовалась услугой аренды

Зоопсихолог Анна Орлова прокомментировала объявление. Эксперт считает, что в нем нет призыва к противоправным действиям по отношению к собаке. Зоопсихолог рекомендует решать проблему, например, обратиться к зоологу, а не сдавать зверя в аренду.