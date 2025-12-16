«Не только хиты, но и дроны»: артист Macan совмещает службу и обучение управлению БПЛА

Певец Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, во время срочной службы в дивизии оперативного назначения им. Дзержинского приступил к освоению навыков по управлению дронами, сообщил REGIONS со ссылкой на местный телеграм-канал.

По сообщениям осведомленных источников, в рамках учебной программы военнослужащие осваивают принципы работы и интерфейсы аппаратуры, которая применяется для управления различными модификациями беспилотных летательных аппаратов в полевых условиях.

Программа по обучению специалистов — операторов БПЛА была запущена в дивизии имени Дзержинского в 2024 году. На текущий момент в учебном центре данного соединения, расположенного в Московской области, проходят подготовку военнослужащие из всех региональных округов Росгвардии. Курс включает в себя как навыки эффективного применения собственных дронов, так и методы противодействия робототехническим комплексам потенциального противника.

Программа подготовки операторов имеет комплексный характер и объединяет несколько ключевых модулей. Основу составляют теоретические занятия, на которых изучаются принципы работы и тактико-технические характеристики аппаратов. Далее курсанты осваивают практические навыки технического обслуживания беспилотных летательных комплексов. Завершает обучение выполнение практических заданий, имитирующих боевые сценарии.

