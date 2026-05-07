В Подмосковье в апреле установили 699 новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион»

В Подмосковье в апреле 2026 года установили 699 новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Камеры установили в общественных местах, на социальных объектах и подъездах многоквартирных домов. Больше всего устройств за месяц появилось в Лобне, Домодедове, Пушкино, Истре и Дмитрове.

В апреле благодаря видеонаблюдению в области раскрыли более 1,5 тыс. преступлений и составили почти 1,3 тыс. протоколов за административные правонарушения.

Всего к системе «Безопасный регион» в Подмосковье сейчас подключено свыше 170 тыс. видеокамер.

«Видеонаблюдение в Подмосковье становится неотъемлемой частью современной системы безопасности, позволяя оперативно реагировать на происшествия и защищать покой жителей», — отметил руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе были уничтожены шесть вражеских беспилотников.