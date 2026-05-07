Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить грядки для посадки овощей

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, как подготовить грядки для весенней посадки овощных культур.

Так, в начале мая почва еще не сильно прогрета, поэтому рекомендуется выбирать холодостойкие растения. Это морковь, свекла, редис, лук-севок, зелень.

В середине месяца можно приступать к посадке картофеля, капусты и сельдерея. В конце месяца следует высаживать теплолюбивые культуры. Это огурцы, кабачки, тыква, томаты, перцы, баклажаны.

Для посадок лучше выбирать солнечные и хорошо прогреваемые участки. В случае похолодания следует использовать укрывные материалы для защиты растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования технологий и ИИ в сфере сельского хозяйства.