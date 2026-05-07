В теплицах Подмосковья за первый квартал 2026 года собрали более 39 тыс. тонн овощей
В тепличных комплексах Подмосковья за первые три месяца 2026 года собрали более 39,4 тыс. тонн овощей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первый квартал 2026 года общий объем собранной продукции достиг 39 482 тонны», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, было собрано более 26,6 тыс. тонн огурцов, около 12,2 тыс. тонн томатов, примерно 1,5 тонны баклажанов и 609 тонн зелени.
